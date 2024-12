Bitcoin supera cotação de 100.000 dólares graças a Trump

Agora ele promete fazer dos Estados Unidos "a capital mundial do bitcoin e das criptomoedas".

A consequência veio rápido: o bitcoin, que valia pouco mais de 69.000 dólares (417.000 reais) por unidade em 5 de novembro, dia da eleição americana, era negociado nesta quinta-feira nas primeiras negociações das Bolsas asiáticas a 102.700 dólares (620.000 dólares).

A valorização é de quase 50% desde a vitória do empresário republicano e de mais de 130% desde o início de 2024.

O estímulo mais recente foi o anúncio de Trump na noite de quarta-feira da futura nomeação do advogado republicano Paul Atkins, favorável ao desenvolvimento das criptomoedas, para comandar a SEC, a comissão reguladora dos mercados financeiros.

No ano passado, Atkins criticou publicamente os diretores da SEC pela falta de versatilidade diante das empresas do setor das criptomoedas e os acusou de afastar os empreendedores do mercado americano.

"Paul demonstrou sua orientação a favor de uma regulamentação impregnada de bom senso (...). Reconhece também que os ativos digitais são cruciais para tornar os Estados Unidos ainda maiores", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.