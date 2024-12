Chile violou direitos ao expropriar rádio que transmitiu discurso de Allende, diz Corte IDH

A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou, nesta quinta-feira (5), o Chile por expropriar a rádio La Voz del Sur durante o golpe militar de 1973, depois que ela emitiu o último e histórico discurso do finado presidente socialista Salvador Allende (1970-1973).

"Durante o golpe militar ocorrido em 11 de setembro de 1973, depois de transmitir o último discurso do então presidente Salvador Allende, funcionários do Ministério da Defesa tomaram o controle da radiodifusora 'La Voz del Sur' e prenderam seu locutor", indicou o tribunal continental em sua decisão.

A Corte IDH, com sede em San José, a capital da Costa Rica, assinalou que, naquele dia e no seguinte, os agentes da ditadura do general Augusto Pinochet (1973-1990) detiveram cinco sócios da emissora e "os privaram de sua liberdade".