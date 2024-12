Diretor de 'Cem Anos de Solidão' na Netflix recorda desafio de filmar um clássico da literatura

"Vi que tinha que seguir meu instinto. A gente sempre tem o livro, mas para o bem ou para o mal, essa sempre será minha interpretação, minha visão sobre ele", indicou García López à AFP, após apresentar a ambiciosa série.

O primeiro capítulo da série começa com o casamento de José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán, cobre a fundação da mítica Macondo e termina com o nascimento do segundo filho do casal, Aureliano, que posteriormente se tornaria o lendário Coronel Aureliano Buendía.

O livro do colombiano Gabriel García Márquez, publicado em 1967, é uma das obras máximas da literatura em língua espanhola, e sua versão cinematográfica era vista como um desafio monumental.

A Netflix adquiriu os direitos do romance em 2019, e foi durante a pandemia que a plataforma entrou em contato com García López para o desafio de levar a épica de Macondo para as telas.

Uma vez capturado o tom geral da série, disse García López, o desafio foi apresentar imagens surrealistas na tela, como o fantasma recorrente de Prudencio Aguilar, ou a ascensão ao céu de Remedios, a Bela.

- Cinema pragmático -

"Sempre gostei do cinema pragmático, em que você vê e sente, mas claramente os efeitos especiais ajudam. Queríamos ter algo como uma voz dos filmes dos anos 60 ou 70, mas os efeitos nos ajudaram um pouquinho", disse García López.