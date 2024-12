EUA cancela alerta de tsunami após forte terremoto na Califórnia

De acordo com o Centro de Alerta de Tsunamis do Serviço Meteorológico Nacional em Honolulu, "é possível que tsunamis perigosos atinjam as costas localizadas a menos de 300 quilômetros do epicentro do terremoto".

Contudo, o aviso foi cancelado cerca de uma hora depois.

Um alerta desse tipo adverte sobre possíveis inundações e correntes fortes, e as autoridades recomendam que as comunidades se desloquem para locais mais altos e afastados da costa.

As operações do trem submarino na região da Baía de São Francisco foram suspensas como medida de precaução.

O zoológico de São Francisco também anunciou o fechamento de suas atividades. "Os visitantes foram evacuados, e os animais, assim como o pessoal, foram transferidos com segurança para áreas elevadas", informou o zoológico em suas redes sociais.

Em Eureka, a menos de 20 km do epicentro, o advogado Mark Buller descreveu o tremor como "uma sacudida intensa".