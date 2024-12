Macron não anunciará nome do próximo premiê nesta quinta-feira

O presidente francês, Emmanuel Macron, não anunciará nesta quinta-feira (5), durante um discurso televisionado, o nome do sucessor do primeiro-ministro Michel Barnier, destituído pelo Parlamento, indicou à AFP uma fonte próxima ao chefe de Estado.

Macron se dirigirá ao país às 20h locais (16h de Brasília) e havia a expectativa de que o mandatário de centro-direita designasse o sucessor do conservador Barnier, no dia seguinte à moção de censura que provocou a queda de seu governo e mergulhou em incerteza a segunda maior economia da União Europeia.

Vários nomes circulam para ocupar o cargo, entre eles o do aliado centrista de Macron, François Bayrou; o do ministro da Defesa, Sébastien Lecornu; ou o do ex-primeiro-ministro socialista Bernard Cazeneuve.