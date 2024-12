México investiga mortes de 13 menores após surto de bactéria em hospitais

Autoridades investigam as mortes de 13 menores em hospitais do centro do México, no qual foi detectado um surto da bactéria Klebsiella oxytoca, provavelmente relacionado à aplicação de uma fórmula de nutrição, informou, nesta quinta-feira (5), o Ministério da Saúde.

Um comunicado da instituição detalhou que a presença da bactéria foi detectada em quatro hospitais do estado do México, vizinho da capital, afetando 20 pacientes menores de 14 anos.

"Registraram-se 13 óbitos de pacientes com comorbidades, portanto, estão em processo de análise para determinar se a causa da morte está associada à... Klebsiella oxytoca", afirmou o relatório.