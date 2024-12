Unicef pede US$ 9,9 bilhões para necessidades 'históricas' da infância

No contexto de uma crise crônica de financiamento para operações humanitárias, esse pedido de dinheiro do Unicef cobriria parcialmente as necessidades das crianças.

A ajuda se concentraria principalmente no acesso a cuidados básicos de saúde, água potável e educação, triagem de desnutrição, apoio psicológico e prevenção de violência baseada em gênero.

O Afeganistão, o Sudão, a República Democrática do Congo, os territórios palestinos e o Líbano são os que mais precisam de assistência.

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), especializado em saúde sexual e reprodutiva, lançou um apelo de US$ 1,4 bilhão para ajudar 45 milhões de mulheres e meninas em 57 países.

A agência, que envia parteiras para áreas carentes, destaca as necessidades "urgentes" de 11 milhões de mulheres que estarão grávidas até 2025.

"Em todas as zonas de conflito e desastre, mulheres e meninas enfrentam riscos significativos que ameaçam suas vidas e bem-estar, bem como seu acesso a serviços essenciais", diz Natalia Kanem, chefe do UNFPA.