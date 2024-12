Wall Street cai à espera de relatório de emprego

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira (5), um dia antes da divulgação do relatório mensal de emprego nos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones caiu 0,55%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,18% e o índice S&P 500, 0,19%.

Para Aaron Clark, da GW&K Investment Management, os operadores do mercado tiraram o pé do acelerador antes da publicação do relatório mensal do Departamento de Trabalho nesta sexta-feira.