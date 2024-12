Ancelotti anuncia volta de Vini Jr contra Atalanta na Champions

O astro brasileiro do Real Madrid Vinícius Júnior retornará mais cedo do que o esperado depois de sofrer uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda e estará disponível na terça-feira no jogo contra a Atalanta pela Liga dos Campeões, informou nesta sexta-feira (6) seu técnico Carlo Ancelotti.

Após essa contusão sofrida no final de novembro, a mídia espanhola havia estipulado a ausência do atacante em cerca de um mês, mas Vini conseguiu encurtar o prazo.

"Ele não estará pronto para amanhã, mas sim para a Liga dos Campeões", disse Ancelotti durante uma coletiva de imprensa, referindo-se ao duelo de LaLiga contra o Girona, deste sábado.