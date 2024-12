Autoridades da Colômbia refutam informe da ONU sobre 20 mil desaparecidos em Bogotá

O principal aeroporto de Bogotá e um dos mais importantes da América Latina é El Dorado.

No entanto, Luz Janeth Forero, diretora da Unidade de Busca de Pessoas Dadas por Desaparecisas (UBPD) assegurou à W Radio que a instituição não tem "no registro nenhuma informação que diga que no aeroporto ou em seus arredores "exista "um local de interesse forense".

Nascida do acordo de paz com a guerrilha Farc de 2016, a UBPD é a principal autoridade para localizar e identificar as milhares de pessoas desaparecidas deixadas pelo conflito armado de seis décadas na Colômbia.

A autoridade forense Medicina Legal reagiu da mesma forma, afirmando que "não tinha conhecimento da existência de tal hangar".

O UBPD contabiliza mais de 104 mil desaparecidos na guerra entre as forças do Estado, guerrilheiros, paramilitares e cartéis de drogas na Colômbia.

