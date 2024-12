CBF renova contrato com a Nike até 2038

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira (6) que renovou o contrato de patrocínio com a marca esportiva Nike até 2038.

"É um momento histórico para a CBF", comemorou seu presidente, Ednaldo Rodrigues, em vídeo publicado no site da entidade.

A parceria entre CBF e Nike "é uma das mais duradouras e bem-sucedidas no futebol no mundo e, juntos, seguiremos celebrando o brilho do futebol brasileiro e honrando o legado do Jogo Bonito", acrescentou.