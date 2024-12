Chefe das forças curdas na Síria afirma estar disposto a negociar com rebeldes islamistas

O chefe das forças comandadas por curdos na Síria declarou, nesta sexta-feira (6), que está disposto a dialogar com os rebeldes islamistas que realizam uma ofensiva relâmpago no país, bem como com a Turquia, que está próxima da rebelião.

"Queremos uma desescalada com o Hayat Tahrir al Sham (HTS) e outras partes e que nossos problemas sejam resolvidos através do diálogo", declarou à imprensa Mazlum Abdi, chefe das Forças Democráticas Sírias, que controlam áreas inteiras do nordeste do país.

Em sua opinião, o rápido avanço dos rebeldes dominados pelo HTS do norte da Síria em direção ao centro traz "uma nova realidade política e militar" na Síria.