Defesa Cilvil de Gaza anuncia 29 mortos após bombardeios isralenses perto de hospital no norte

A Defesa Civil de Gaza anunciou que pelo menos 29 pessoas morreram após os bombardeios do Exército israelense nesta sexta-feira (6) perto do hospital Kamal Adwan, em Beit Lahia, no norte do território palestino.

"Pelo menos 29 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas no norte da Faixa de Gaza desde a manhã de sexta-feira, após os bombardeios israelenses em torno do hospital Adwan e ataques de drones contra o hospital", declarou à AFP o porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmud Basal.

bur/az/al/bfi/mab/eg/yr/dd