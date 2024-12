Estilo beligerante de Milei impacta o cotidiano dos argentinos

No mês passado, escreveu no X que os jornalistas são "delinquentes de microfone". Em seus discursos, ele costuma atacar os "jornalistas corruptos". Em um comício recente, defendeu seus "trolls" (provocadores na internet) por "mostrarem a realidade" melhor do que a imprensa.

A Associação de Entidades Jornalísticas Argentinas (Adepa) denunciou, em setembro, o clima de "hostilidade" contra os meios de comunicação.

"As acusações e as injúrias presidenciais mobilizam um exército de trolls, com o amparo do anonimato e de um financiamento obscuro, que multiplicam agressões verbais e abrem, assim, brechas para a violência física", escreveu a Adepa, ao enumerar dezenas de casos de jornalistas e veículos de mídia que sofreram "acusações infundadas e desqualificações estigmatizantes".

Este "exército de trolls" é apontado como responsável por replicar e justificar os insultos do presidente por meio do assédio, da intimidação e da prática conhecida como 'doxing', ou seja, a publicação online de dados pessoais.

Foi o que denunciou o jornalista Alejandro Alfie, que disse ter sido vítima de 'doxing' após escrever, em agosto, um artigo no jornal Clarín sobre os trolls que atacam a imprensa. A campanha de intimidação que sofreu foi denunciada pelo Fórum de Jornalismo Argentino (FOPEA).

Alguns integrantes da estratégia digital de Milei trabalham no Estado e outros mantêm programas populares de streaming "libertários", em alusão à filosofia do presidente.