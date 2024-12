EUA pede que seus cidadãos saiam da Síria enquanto 'ainda há voos disponíveis'

Os Estados Unidos fizeram um apelo, nesta sexta-feira (6), para que seus cidadãos deixem a Síria "agora que ainda há voos comerciais disponíveis", segundo nota de alerta publicada pelo Departamento de Estado frente ao avanço das forças islamistas rebeldes contra o regime do presidente Bashar al Assad.

"As condições de segurança se mantêm voláteis e imprevisíveis, com confrontos entre grupos armados ao longo do território", detalhou a nota.

acb/mlm/nn/ag/mvv/ic