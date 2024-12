Israel nega ter bombardeado hospital Kamal Adwan no norte de Gaza

Israel negou ter atacado nesta sexta-feira (6) o hospital Kamal Adwan, no norte da Faixa de Gaza, afirmando que suas operações ocorreram nas proximidades do local, após socorristas e o diretor do hospital acusarem o Exército de bombardeá-lo.

"Ao contrário do que foi relatado nos últimos dias, o Exército israelense não atacou o hospital Kamal Adwan ou realizou operações no interior" do local, disse um comunicado militar, acrescentando que continuava suas "ações antiterroristas na região de Jabaliya, incluindo áreas próximas ao hospital Kamal Adwan".

O comunicado foi divulgado após a Defesa Civil de Gaza anunciar que ao menos 29 pessoas morreram nesta sexta em bombardeios israelenses ao redor do hospital, um dos poucos ainda em funcionamento no norte do território.