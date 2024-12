LA Galaxy enfrenta NY Red Bulls na final da MLS em busca da glória perdida

- Em busca do título inédito -

O último obstáculo do Galaxy para voltar ao topo é o NY Red Bulls, convidado ainda mais inesperado nesta final.

Depois de terminar na sétima colocação no Leste, 27 pontos atrás do Inter Miami, o time nova-iorquino eliminou o atual campeão, o Columbus Crew, na primeira rodada dos playoffs, e depois os vizinhos New York City FC e Orlando City em duelos fora de casa.

Nas três décadas desta franquia, pelas quais passaram Thierry Henry e Rafael Márquez, o NY Red Bulls só havia chegado à final de 2008, perdida para o Columbus, que curiosamente também foi disputada no campo do Galaxy, o Dignity Health Sports Park.

O time nova-iorquino, que conta com destaques latino-americanos como o goleiro brasileiro Carlos Coronel e o zagueiro colombiano Andrés Reyes, faz parte do conglomerado de futebol da Red Bull, a multinacional austríaca de bebidas energéticas, que também é acionista do alemão Leipzig, do austríaco Salzburg e do brasileiro Bragantino.

Possíveis escalações: