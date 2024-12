Líder do partido do presidente sul-coreano diz que sua renúncia é 'inevitável'

A renúncia do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, é "inevitável", após o terremoto causado pela breve aplicação de uma lei marcial, assegurou o líder de seu partido neste sábado (noite de sexta, 6, em Brasília).

"O desempenho normal dos deveres do presidente é impossível sob estas circunstâncias e uma rápida renúncia do presidente é inevitável", disse à imprensa o líder do Partido do Poder Popular, Han Dong-hoon.

