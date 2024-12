Lula celebra acordo com UE para tratado de livre comércio 'moderno e equilibrado'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou, nesta sexta-feira (6), em Montevidéu, o anúncio de um acordo entre Mercosul e União Europeia para um tratado de livre comércio "moderno e equilibrado" entre os blocos.

"Após dois anos de intensas tratativas, temos hoje um texto moderno e equilibrado, que reconhece as credenciais ambientais do Mercosul e reforça nosso compromisso com os Acordos de Paris", disse Lula durante uma cúpula do bloco sul-americano na capital uruguaia.

O mandatário brasileiro destacou que a integração com outras entidades "moderniza" as estruturas produtivas do Mercosul (fundado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai em 1991) e promove uma "inserção mais competitiva" do bloco no mundo.