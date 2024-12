Messi recebe seu primeiro prêmio de Jogador Mais Valioso da MLS

- Colombiano 'Cucho' em 2º -

A mudança de Messi para Miami, que mais tarde foi acompanhada por outras ex-ídolos do Barcelona, como Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba, atraiu os holofotes do mundo do futebol para a MLS e transformou completamente o Inter, franquia que tem como um dos proprietários o inglês David Beckham.

No ano passado, o argentino resgatou um time que estava afundado na MLS até conquistar seu primeiro título: a Leagues Cup.

Nesta temporada, o Inter foi campeão da fase regular com 74 pontos, a maior marca das quase três décadas de MLS, sucesso que lhe rendeu o convite da Fifa para disputar o novo Mundial de Clubes em 2025.

No meio da campanha, Messi teve que parar por dois meses devido à lesão no tornozelo sofrida na final da Copa América que venceu com a Argentina.

Com o líder de volta, a caminhada triunfante do Inter rumo ao primeiro título da MLS teve um fim abrupto e inesperado com a eliminação diante do Atlanta United logo na primeira rodada dos playoffs.