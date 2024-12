Milei pede um Mercosul com 'mais liberdade para fazer negócios fora' do bloco

O presidente da Argentina, Javier Milei, pediu, nesta sexta-feira (6), um Mercosul com "mais liberdade para fazer negócios fora" do bloco, uma proposta constante de seu par uruguaio, Luis Lacalle Pou, que lhe entregou a presidência pro tempore do bloco comercial sul-americano.

Milei, um economista ultraliberal, falou durante a 65ª cúpula do Mercosul, ao assumir até meados do próximo ano a presidência rotativa do grupo, que seu país fundou com Brasil, Paraguai e Uruguai em 1991, e ao qual a Bolívia se juntou recentemente.

Em sua primeira reunião de chefes de Estado do Mercosul, após faltar à reunião de julho em Assunção, Milei questionou o funcionamento do bloco, que, segundo ele, representa "apenas 1,6% do comércio mundial", e prometeu "uma virada" para melhorar os intercâmbios internos e externos.