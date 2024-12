NBA volta à China com duas partidas de pré-temporada

Desde 2022, organizou dois jogos de pré-temporada em Abu Dhabi e a NBA Cup, disputada desde meados de novembro paralelamente à liga regular, é patrocinada pela Emirates, companhia de Dubai.

Alguns jogos regulares da liga são organizados fora dos Estados Unidos e do Canadá - que tem um time, o Toronto Raptors. No início de novembro, Miami e Washington se reuniram duas vezes no México. San Antonio e Indiana jogarão duas vezes em Paris, nos dias 23 e 25 de janeiro.

