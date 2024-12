Pássaro 'cardenalito' da Venezuela luta contra a extinção

Jeshua Nieves pesa meticulosamente um mix de sementes para alimentar "seus filhos de penas", como chama os "cardenalitos" (Pintassilgo-da-venezuela, no Brasil), uma ave emblemática da Venezuela em grande risco que conservacionistas buscam salvar da extinção.

Nieves é um dos rostos do Centro de Conservação do Cardenalito da Venezuela, que opera na densa vegetação do Zoológico Dr. Leslie Pantin, localizado em Turmero, no estado de Aragua (região centro-norte).

Este ano, eles estão comemorando o nascimento de 47 filhotes, o maior número desde 2022, quando as primeiras aves nasceram no programa que busca salvar esse pequeno pássaro com sua plumagem vermelha viva, que está intimamente ligado à cultura venezuelana.