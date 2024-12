Presidente sul-coreano perde apoio de seu próprio partido em processo de impeachment

O líder do partido governante na Coreia do Sul pediu nesta sexta-feira (6) a "rápida suspensão" do presidente Yoon Suk Yeol por sua tentativa de impor a lei marcial e assegurou que sua permanência no poder é um "grande perigo" para o país.

As declarações impactantes de Han Dong-hoon, líder do Partido do Poder Popular (PPP) de Yoon, deixam o presidente praticamente sozinho na véspera da votação de uma moção de destituição, marcada para sábado na Assembleia Nacional.

Na quinta, Han tinha defendido bloquear o processo de impeachment, e outro responsável do partido conservador chegou a garantir que seus 108 deputados apoiariam Yoon no Parlamento.