Princesa Kate surge radiante em tradicional concerto natalino

Em carta aos convidados, ela lembrou "até que ponto nós precisamos uns dos outros apesar das nossas diferenças".

Cerca de 1.600 pessoas, escolhidas por suas ações para ajudar o próximo, foram convidadas para esta cerimônia, que será retransmitida pela emissora de TV ITV1 na noite de Natal.

"O concerto deste ano oferece um momento de reflexão sobre a importância do amor e da empatia, e sobre até que ponto nós precisamos uns dos outros, particularmente nos momentos mais difíceis das nossas vidas", informou o Palácio de Kensington.

Após o anúncio do fim de sua quimioterapia, em setembro, a princesa de Gales tem retomado, progressivamente, seus compromissos oficiais. Em novembro, ela participou de cerimônias militares e esta semana esteve presente na visita de Estado do emir do Catar ao Reino Unido.

Membros da família real, celebridades e filantropos, além de pessoas "que atravessaram momentos difíceis este ano" estavam na lista de convidados. As famílias de três meninas mortas em julho em um ataque a faca em Southport (noroeste da Inglaterra) também estiveram presentes, segundo a emissora BBC.

Entre os outros convidados, constavam veteranos da Segunda Guerra Mundial, além de Olivia Bowditch, uma jovem de 18 anos voluntária em uma organização de caridade que envia cartas a pessoas isoladas que lutam contra o câncer.