Principais medidas do primeiro ano de governo Milei na Argentina

- Desvalorizou o peso em 52% e a inflação saltou para 25,5% em dezembro. Em janeiro, ela começou a cair para 2,7% em outubro. Um "milagre econômico", definiu o presidente.

- Reduziu o número de ministérios de 18 para 8. Entre outros, eliminou Educação, Trabalho, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Cultura e Mulheres. Também o instituto de combate à discriminação e à xenofobia e o instituto de defesa dos povos indígenas.

- Em janeiro, o primeiro superávit fiscal primário em mais de uma década (0,3% do PIB).

- Ele suspende os contratos de obras públicas e, ao longo do ano, corta mais de 30.000 empregos estatais.

- Ele envia um pacote ambicioso de mais de 600 reformas ao Congresso, mas, sem maiorias, ele fracassa. Reduziu o projeto para menos de um terço e, em junho, obteve seu primeiro sucesso legislativo com um texto que declarava emergência econômica, delegava poderes, promovia a reforma do Estado e estabelecia um regime de incentivos para grandes investimentos (RIGI).

- Mantém os controles de câmbio e a valorização gradual do peso em 2% ao mês. Adia indefinidamente seu plano de dolarização e lança um amplo programa de lavagem de capital para obter moeda estrangeira, fortalecer as reservas do Banco Central e neutralizar ataques especulativos. O peso se fortalece, a Argentina se torna mais cara em dólares e o poder de compra entra em colapso.