Putin fará seu balanço anual na TV em 19 de dezembro

O presidente russo, Vladimir Putin, fará seu balanço anual na televisão em 19 de dezembro, respondendo a perguntas de jornalistas, incluindo repórteres ocidentais, e cidadãos.

"A coletiva de imprensa acontecerá em 19 de dezembro", anunciou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, indicando que jornalistas russos e estrangeiros serão convidados.

O evento acontecerá quase três anos após o início do ataque russo à Ucrânia e com a economia mostrando sinais de esgotamento, com inflação elevada (8,5%).