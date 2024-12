Acidente de ônibus deixa 16 mortos no sul do Equador

"As unidades dos bombeiros, da polícia nacional e do Ministério da Saúde trabalham no incidente, que envolveu um ônibus de transporte interprovincial e um veículo leve", informou o ECU911.

O ônibus atingiu o carro que circulava em sentido contrário e capotou, segundo a imprensa local.

