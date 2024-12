Catedral de Notre-Dame, em Paris, volta a abrir suas portas cinco anos após incêndio

A Catedral de Notre-Dame de Paris reabriu suas portas para o mundo neste sábado (7), cinco anos e meio depois do incêndio, após uma espetacular reforma.

Com os golpes do arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, as portas foram abertas às 19h21 (15h21 de Brasília).

Monseñor Ulrich bateu três vezes, em três ocasiões, com seu báculo nas portas do templo, de mais de 860 anos de idade, e o coro da catedral respondeu, convidando os fiéis a entrar novamente.