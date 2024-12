Catedral de Notre-Dame tem primeira missa cinco anos depois do incêndio

Às 18h30 (14h30 em Brasília), será celebrada uma segunda missa, dessa vez para o público em geral, que só poderá acompanhar mediante reserva antecipada.

Como no dia anterior, vários chefes de Estado estiveram presentes neste domingo, incluindo o presidente francês, Emmanuel Macron.

Também compareceram 150 pessoas que vivem em condições precárias, que foram convidadas para almoçar, 150 bispos e um padre de cada uma das 106 paróquias de Paris e das sete igrejas católicas de rito oriental.

Macron, que fez um discurso dentro da catedral no sábado, não comungou, respeitando a separação entre Igreja e Estado na França.

- "Hoje é para nós" -

Após a reabertura da igreja no sábado, um número menor de pessoas compareceu no domingo para assistir à missa nos telões instalados diante do monumento.