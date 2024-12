City volta a tropeçar e fica no empate com Crystal Palace na Premier League

Com este resultado, o Manchester City soma 27 pontos e fica a oito do líder Liverpool, que teve o clássico contra o Everton adiado devido aos fortes ventos e pela chuva provocada pela tempestade Darragh, que está afetando parte do Reino Unido.

Ainda não foi anunciada uma nova data para a partida.

Em outro jogo deste sábado, o Aston Villa conseguiu uma terceira vitória consecutiva ao bater o Southampton por 1 a 0, com gol do jovem colombiano de 20 anos Jhon Durán (24'), resultado que coloca a equipe a dois pontos do City.

Por sua vez, o Brentford venceu o Newcastle por 4 a 2 em duelo entre dois times do meio da tabela (11º e 12º, respectivamente).

No domingo, Chelsea (2º) e Arsenal (3º), ambos a sete pontos do Liverpool, enfrentam Tottenham (11º) e Fulham (8º), respectivamente, com o objetivo de se aproximar da liderança.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: