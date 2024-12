Diretor do Bayern compara Musiala a Messi e Cristiano Ronaldo

"Lembro do Messi no Barça e do Cristiano no Real Madrid, jogadores decisivos", comparou o diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, ao destacar a atuação de Jamal Musiala, autor de dois gols, na vitória do time bávaro por 4 a 2 sobre o Heidenheim pelo Campeonato Alemão, neste sábado (7).

Depois de ter entrado em campo no início do segundo tempo (51'), Musiala marcou duas vezes e chegou a 11 gols na temporada (sete na Bundesliga, três na Copa da Alemanha e um na Liga dos Campeões).

"Já era a hora de marcar de novo com o pé", brincou o jogador depois da partida, lembrando dos quatro gols de cabeça que marcou nas últimas semanas.