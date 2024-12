Líder do Trem de Arágua no Chile é preso na Colômbia

O líder do grupo criminoso Trem de Arágua no Chile, Carlos Gómez, foi preso neste sábado (7) na Colômbia, numa operação que envolveu as instituições policiais dos dois países, anunciou o presidente colombiano, Gustavo Petro.

"Nas primeiras horas desta manhã (...) Carlos Gómez, vulgo Bobby, chefe da quadrilha multinacional Trem de Arágua no Chile, foi capturado", disse o presidente através de sua conta no X.

Ele acrescentou que "a colaboração da polícia com a inteligência chilena e colombiana alcançou este grande sucesso na segurança de chilenos e colombianos".