No México, temperaturas elevadas matam mais jovens e crianças que idosos, diz estudo

As temperaturas elevadas matam mais pessoas com menos de 35 anos e crianças, especialmente bebês, do que pessoas mais velhas, de acordo com um estudo da Universidade de Columbia publicado na revista Science Advances.

O estudo realizado no México mostra que "75% das mortes relacionadas ao calor estão ocorrendo entre pessoas com menos de 35 anos de idade, um grande percentual delas entre 18 e 35 anos, exatamente o grupo que se espera que seja mais resistente ao calor", afirma o estudo.

"Isso é uma surpresa. Essas são as pessoas fisiologicamente mais robustas da população", diz Jeffrey Shrader, coautor do estudo, do Center for Environmental Economics and Policy, afiliado à Columbia University Climate School, em Nova York.