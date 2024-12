'O mundo está ficando um pouco louco neste momento', diz Trump em Paris

Os dois políticos se abraçaram e apertaram as mãos várias vezes nos degraus do palácio presidencial francês, onde Trump foi recebido com honras.

O líder francês reiterou que foi "uma grande honra para o povo francês recebê-lo" para a cerimônia de reabertura da Notre Dame, que foi devastada por um incêndio em 2019, quando Trump cumpria seu primeiro mandato.

"Eu era presidente na época e me lembro da solidariedade e da reação imediata", disse Macron em inglês.

As questões que eles abordarão na reunião deste sábado devem girar em torno das guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, além do comércio.

sjw/adp/jhb/sag/js/eg/dd

© Agence France-Presse