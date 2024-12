Quem controla o que na Síria com o avanço repentino dos rebeldes?

A volátil província de Daraa, o berço da revolta de 2011, voltou ao controle do governo sírio em 2018, graças a um acordo de cessar-fogo negociado pela Rússia que permitiu que os rebeldes mantivessem suas armas pequenas.

Os rebeldes na área também alegaram ter conquistado a província de Sweida, um reduto da minoria drusa na Síria, após a retirada das forças do governo.

Sweida tem sido palco de protestos contra o governo no último ano e meio.

O exército sírio confirmou no sábado que estava se retirando das províncias de Daraa e Sweida.

- Combatentes curdos -

Aproveitando o enfraquecimento do regime após o início da guerra, os curdos estabeleceram uma "administração autônoma" em partes do norte e do leste do país, após a retirada do regime de grande parte das regiões no início do conflito.