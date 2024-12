Rebeldes da Síria entraram na cidade estratégica de Homs, diz ONG

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) afirmou que a aliança de rebeldes liderada por islamistas que lançou uma ofensiva fulminante na Síria entrou neste sábado (7) em Homs, a terceira maior cidade do país, ao norte de Damasco.

"Fações rebeldes entraram na cidade de Homs e tomaram alguns bairros, depois que as forças de segurança e o exército se retiraram de suas últimas posições na cidade", declarou Rami Abdel Rahman, diretor desta ONG sediada no Reino Unido que conta com uma extensa rede de informantes na Síria.

