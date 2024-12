Rebeldes sírios se aproximam de Damasco; governo nega retirada das tropas e fuga de Assad

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seu país "não deve se envolver" no conflito.

- "Fim da tirania" -

Em seu avanço, os rebeldes tentam acalmar os temores daqueles que vivem em áreas agora sob seu controle, em um país com várias confissões religiosas.

"Pedimos que todas as confissões se sintam seguras (...) porque a era do sectarismo e da tirania acabou para sempre", afirmou o comandante rebelde Abdel Ghani em uma mensagem no Telegram.

As minorias foram perseguidas durante a guerra civil síria.

O antecessor do HTS, um grupo então chamado Frente Al Nusra, vinculado ao grupo Al Qaeda, atacou a minoria alauita, à qual pertence o clã Assad, no início do conflito em Homs.