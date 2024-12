Três policiais que mataram homem asfixiado em viatura são condenados a 23 e 28 anos de prisão

Em relação a Noia e Freitas, "após a decisão dos jurados de que os réus não atuaram com o dolo de matar, o juiz, na sentença, afirmou que o julgamento mostrou um fato único: crime de tortura com resultado de morte não intencional", impondo uma pena de 23 anos para cada um deles.

Santos, 38 anos, que sofria de esquizofrenia, foi asfixiado até a morte durante uma operação policial por pilotar uma motocicleta sem capacete em uma estrada perto de Umbaúba, uma pequena cidade de 25.000 habitantes em Sergipe.

"Sem esboçar resistência, foi derrubado, algemado, atacado com spray de pimenta no rosto por Kleber Freitas e colocado na parte traseira da viatura da PRF", segundo o Ministério Público.

"Com a vítima rendida, Paulo Rodolpho lançou uma granada de gás lacrimogêneo no veículo e forçou a porta, com ajuda de William Noia. A ação resultou na morte de Genivaldo dos Santos", acrescentou.

Foi considerado um fator agravante o fato de a ação ter sido "contra pessoa com deficiência", afirmou o tribunal.

O incidente causou comoção no Brasil depois que um vídeo de uma testemunha viralizou.