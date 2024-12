Israel bombardeia posições do exército sírio perto de Damasco, afirma ONG

Israel bombardeou neste domingo (8) depósitos de armas do exército sírio perto do aeroporto militar de Mazzeh, nas imediações de Damasco, afirmou à AFP uma ONG que monitora o conflito no país.

"Os bombardeios israelenses atingiram posições da Quarta Divisão do exército sírio perto do aeroporto militar de Mazzeh", disse Rami Abdel Rahman, diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Ele disse que os alvos incluíam depósitos de armas.