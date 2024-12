Jay-Z é acusado em um processo civil de estuprar uma adolescente junto com Diddy

O músico e produtor Jay-Z foi acusado em um processo apresentado no domingo de estuprar uma adolescente de 13 anos junto com a estrela do hip hop Sean Combs, conhecido como Diddy, no ano 2000, segundo documentos judicias. Jay-Z nega tais acusações.

Um processo atualizado em um caso civil contra Combs alega que Jay-Z, cujo nome é Shawn Carter, e Combs estupraram a jovem em uma festa que ocorreu após o MTV Video Music Awards em setembro de 2000.

"Outro famoso ficou olhando enquanto Combs e Carter se viravam para agredir a menor. Muitas outras pessoas estavam presentes na festa, mas não fizeram nada para impedir a agressão", lê-se na denúncia.