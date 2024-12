Líder rebelde sírio Jolani, de jihadista a pragmático

- Acusações de abusos -

Realista aos olhos de seus seguidores, oportunista segundo seus adversários, Jolani disse, em maio de 2015, que ele, ao contrário do EI, não planejava atacar o Ocidente.

Também proclamou que, se derrotasse Assad, não executaria ataques de vingança contra a minoria alauita, da qual faz parte o clã presidencial.

Jolani rompeu os laços com a Al Qaeda para não dar motivos para o Ocidente atacar sua organização.

Segundo Pierret, desde então, tentou traçar um caminho para se tornar um homem de Estado confiável.

Em janeiro de 2017, Jolani impôs uma fusão do HTS com grupos islamistas rivais no noroeste da Síria e reivindicou o controle sobre partes da província de Idlib que tinham escapado do controle presidencial.