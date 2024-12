Multidão lincha três homens acusados de sequestrar menina no México

Três homens acusados de sequestrar uma menina foram linchados até a morte por moradores de uma comunidade no estado de Puebla, no centro do México, informaram as autoridades locais.

Os eventos aconteceram na tarde de sábado (7) em San Juan Amecac, no município de Atzitzihuacán, segundo um comunicado da secretaria de Governo do distrito, perto da capital do país.

"Três pessoas do sexo masculino morreram depois que foram detidas e linchadas por moradores por suposto roubo e sequestro de um menor", afirma o boletim.