Netanyahu diz que ordenou presença do Exército israelense em zona desmilitarizada nas Colinas de Golã

Os insurgentes avançaram do nordeste para tomar a capital síria, Damasco, e forçar Assad a renunciar e fugir do país, o que acabou com anos de impasse na guerra civil da Síria, que começou em 2011 e encerrou cinco décadas de governo do partido Baath.

dms-dcp/jsa/acc-an/mb/dd/fp

© Agence France-Presse