Olympique de Marselha vence e recupera vice-liderança do Francês

O Olympique de Marsella retornou à vice-liderança do Campeonato Francês, ao vencer o Saint-Etienne (16º) por 2 a 0 neste domingo (8), no jogo que fechou a 14ª rodada.

O time de Marselha, comandado pelo italiano Roberto De Zervi, abriu o placar no primeiro tempo com Adrien Rabiot (17') e ampliou a vantagem depois do intervalo com o inglês Mason Greenwood (65'), que marcou seu décimo gol na Ligue 1.

Com a vitória, a sétima no campeonato, o Olympique iguala os 29 pontos do Monaco, que no sábado bateu o Toulouse (10º) por 2 a 0, mas fica na segunda colocação por ter melhor saldo de gols (+14 contra +12).