ONG relata bombardeios israelenses contra depósitos de armas no leste da Síria

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) informou neste domingo (8) uma série de bombardeios israelenses no leste da Síria, destacando que a frequência dos ataques subiu após a queda do governo de Bashar al Assad.

"Israel realizou bombardeios aéreos contra depósitos de armas e posições pertencentes ao regime deposto e a grupos apoiados pelo Irã na província de Deir Ezor", afirmou à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH, uma ONG com sede no Reino Unido.

Rahman apontou que os ataques a esses alvos aumentaram desde que Assad fugiu do país, após os rebeldes tomarem a capital Damasco em uma ofensiva relâmpago.