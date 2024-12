Primeiro-ministro do Tonga, uma nação polinésia, renuncia

O primeiro-ministro de Tonga, Siaosi Sovaleni, renunciou abruptamente nesta segunda-feira (8, noite de domingo no Brasil), disseram seu gabinete e funcionários parlamentares, após um conflito de poder com a família real do país do Pacífico.

"Sim, o primeiro-ministro renunciou, mas não sabemos o que acontece a seguir. O Parlamento retorna esta tarde", disse a funcionária parlamentar Rhonda Hufanga à AFP.

