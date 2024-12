Trump promete analisar indultos 'muito rapidamente' para invasores do Capitólio

Trump também atacou Liz Cheney, uma ex-congressista republicana que se tornou uma de suas mais ferrenhas oponentes, alegando que ela foi a causa das acusações contra ele feitas pelo comitê do Congresso que investiga os eventos de 6 de janeiro.

"Honestamente, todos eles deveriam ir para a prisão", disse ele sobre o restante do painel do Congresso e afirmou que ele mesmo não ordenaria que Kash Patel, que ele escolheu para chefiar o FBI, ou Pam Bondi, do Departamento de Justiça, processassem seus detratores.

"Eles deveriam investigar isso, mas não vou ordená-los", disse ele, afirmando que se concentraria em sua política para aumentar a exploração de petróleo.

rle/cha/cjc/dg/dd

© Agence France-Presse