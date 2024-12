Acordo UE-Mercosul beneficiará 'principalmente' a Europa, garante presidente paraguaio à AFP

Nós já havíamos aberto a embaixada em Jerusalém em 2018 e, depois, por desavenças políticas internas, decidiram, com grande consequência para o Paraguai, romper as relações com um país.

Eu fiz campanha sobre esse tema [nas eleições paraguaias de abril de 2023], disse ao povo paraguaio que o faria. O povo paraguaio quer isso.

Em setembro do ano passado, quando me reuni com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na ONU, antes dos ataques, eu já havia avisado que tomaria a decisão de reabrir e pedi que eles reabrisse a embaixada de Israel no Paraguai. O fizeram há 3 meses.

Pergunta: Mas o contexto mudou. O Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão contra Netanyahu...

Resposta: O que condenamos e rejeitamos. Nós também emitimos uma carta dizendo que temos sérias dúvidas sobre o processo utilizado e as razões.

Não podemos equiparar um governo democraticamente eleito a um grupo terrorista. Israel não está lutando contra a Palestina, que reconhecemos como Estado. Está lutando contra o Hamas, o Hezbollah, o EI.