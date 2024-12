'Ainda Estou Aqui' é indicado a melhor filme em língua estrangeira no Globo de Ouro; Emilia Pérez lidera

"Ainda Estou Aqui", filme estrelado por Fernanda Torres, foi indicado nesta segunda-feira (9) ao prêmio de melhor filme em língua estrangeira no Globo de Ouro, enquanto Fernanda concorre na categoria de melhor atriz de filme de drama.

"Emilia Pérez", o narco-thriller musical do francês Jacques Audiard sobre um narcotraficante mexicano que se transforma em mulher, lidera as indicações ao prêmio com 10 indicações, na abertura da temporada de prêmios de Hollywood.

O filme, que ganhou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, é protagonizado pela atriz transexual Karla Sofía Gascón no papel principal, ao lado de Zoe Saldana e Selena Goméz em papéis coadjuvantes.